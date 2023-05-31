Продовжуємо консолідацію партнерів, щоб українська ППО стала максимально ефективною – Зеленський

Україна продовжує консолідувати своїх партнерів у питанні посилення протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 30 травня.

Він назвав день, що минув, “доволі гучним”.

На початку звернення президент подякував Повітряним силам та українським захисникам і захисницям неба, які змогли відбити чергову нічну атаку російських дронів.

– Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий Шахед, за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура, – сказав він.

Володимир Зеленський розповів, що українська влада продовжує консолідацію партнерів для того, щоб ППО в Україні стала максимально ефективною.

– Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової, – сказав він.

Зеленський звернув увагу і на те, що все ж через російський наліт дронами, на жаль, були влучання та падіння уламків, в результаті чого були людські втрати.

– Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність, – сказав він.

Президент України розповів, що мав з цього приводу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, яка стосувалась саме ППО.

– Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться “вже дуже скоро”, Україна виходить на спільні позиції та спільні рішення з Німеччиною.

Окремо український лідер розповів про свою розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems, яка є масштабним виробником зброї.

– Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії, – пояснив глава держави.

Президент також розповів про свою зустріч з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради.

– Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату – до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів, – сказав він.

Глава держави додав, що сьогодні саме в Україні вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті.

– Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає, – сказав він.

Український лідер окремо подякував воїнам, які зараз у бою заради України, а саме захисникам на Авдіївському напрямку, Бахмуті, Мар’їнці, Шахтарському напрямках. Також президент подякував всім, хто захищає позиції на Луганщині, Харківщині, Запоріжжя та Херсонщину.

Джерело : Офіс президента

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