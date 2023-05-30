РФ повітряними атаками на Київ лише пришвидчує контрнаступ ЗСУ – ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що масованими повітряними атаками на Київ Росія, ймовірно, ще більше обмежує свою здатність стримувати майбутній контрнаступ ЗСУ.
– В останні місяці російські війська розпочали нову обмежену повітряну кампанію, спрямовану на послаблення українських контрнаступальних можливостей, але пріоритетність російських ударів по Києву, ймовірно, ще більше обмежує здатність цієї кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії, – йдеться у звіті.
В ISW мали на увазі повітряні удари по Києву та області вночі та вдень 29 травня із застосуванням іранських дронів-камікадзе та 11 ракет Іскандер – як крилатих, так і балістичних.
Уже вночі 30 травня ворог продовжив атакувати столицю безпілотниками Shahed-136/131. За даними Повітряних сил, РФ загалом запустила цієї ночі 31 ударний дрон, 29 з яких було збито, більшість – над Києвом.
На жаль, внаслідок цієї атаки у столиці загинула 33-річна жінка та поранено девʼять осіб, а в області травмовані четверо громадян.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло