Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що масованими повітряними атаками на Київ Росія, ймовірно, ще більше обмежує свою здатність стримувати майбутній контрнаступ ЗСУ.

– В останні місяці російські війська розпочали нову обмежену повітряну кампанію, спрямовану на послаблення українських контрнаступальних можливостей, але пріоритетність російських ударів по Києву, ймовірно, ще більше обмежує здатність цієї кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії, – йдеться у звіті.

В ISW мали на увазі повітряні удари по Києву та області вночі та вдень 29 травня із застосуванням іранських дронів-камікадзе та 11 ракет Іскандер – як крилатих, так і балістичних.

Уже вночі 30 травня ворог продовжив атакувати столицю безпілотниками Shahed-136/131. За даними Повітряних сил, РФ загалом запустила цієї ночі 31 ударний дрон, 29 з яких було збито, більшість – над Києвом.

На жаль, внаслідок цієї атаки у столиці загинула 33-річна жінка та поранено девʼять осіб, а в області травмовані четверо громадян.

Джерело : ISW

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