У країнах НАТО немає втоми від підтримки України – Столтенберг

Серед західних країн немає ознак втоми від допомоги Україні в російсько-українській війні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час заходу в Осло, Норвегія.

Єнс Столтенберг наголосив, що попри такі питання, підтримка України, навпаки, тільки “посилюється”.

– Усі перебувають напоготові, очікуючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО й партнерах, з точки зору нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо, – сказав Столтенберг.

Глава НАТО заявив, що, як і раніше, є “значна міжпартійна підтримка серед союзників НАТО як у Європі, так і в США”.

Столтенберг додав, попри наявність “різних голосів” і думок стосовно підтримки України, залишається переважна “політична воля підтримувати Україну”.

На пресконференції минулого місяця Столтенберг наголосив, що союзники по НАТО єдині в підтримці України і “не будуть залякані”.

Раніше українські офіційні особи неодноразово закликали не допустити можливої втоми від війни РФ проти України серед країн Заходу, якщо сама війна затягнеться.

Крім іншого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що, починаючи повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль робив розрахунок на втому країн Заходу.

Паралельно з цим партнери України продовжують посилювати свою підтримку, зокрема, почавши підготовку українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Джерело : CNN

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