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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський розповів, чи готовий говорити з Путіним, та назвав кінцеву мету Кремля

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, враховуючи те, що війська РФ залишаються на території України.

Про це він розповів в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun Ilbo.

Журналіст запитав в українського лідера, чи зацікавлений він у зустрічі з Путіним. У відповідь на це Зеленський нагадав, що диктатор уникав телефонних контактів із ним протягом майже двох років, ще до повномасштабної війни.

– Є лише одна причина: бо нічого сказати, – заявив президент.

Він уточнив, що метою диктатора Путіна є силове захоплення України.

– То про що ти можеш зі мною говорити? Путін лише хоче захопити Україну за допомогою війни та знищити українську державність… Важко говорити з Путіним, доки він не виведе всі свої війська з території України, – наголосив Зеленський.

Президент також пояснив, що кінцевою метою російського диктатора є відновлення СРСР. Тож, окрім агресії проти України, Кремль націлився на поглинання Білорусі.

Відновлення Радянського Союзу. Це мета його життя… Наступна ціль Путіна – Білорусь. Вона (РФ, – Ред.) поглинає білоруську металургію, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що досягти відновлення СРСР дипломатичними методами неможливо, тому Росія випробувала всі види погроз, зокрема, використала енергетичний шантаж. Проте і це не дало результатів.

– Тоді він (Путін, – Ред.) вирішив стати відвертим агресором (через вторгнення в Україну, – Ред.). Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупувавши атомні електростанції, – повідомив президент.

Нещодавно Володимир Зеленський під час виступу в Міжнародному кримінальному суді наголосив, що диктатор Володимир Путін має постати перед судом у Гаазі за злочини, вчинені проти України.

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Джерело: The Chosun Ilbo

Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Кремль, Російська агресія
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