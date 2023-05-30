ЗСУ за добу знищили 410 окупантів, майже 40 БПЛА та пів сотні ракет

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 207 440 своїх військових, з них 410 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 30.05.23:

танків ‒ 3802 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,

артилерійських систем – 3445 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засобів ППО ‒ 332 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),

крилатих ракет ‒ 1107 (+51),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 454 (+1).

Уночі проти 30 травня РФ атакувала Київ та область дронами-камікадзе.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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