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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 410 окупантів, майже 40 БПЛА та пів сотні ракет

Знищена російська техніка
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 207 440 своїх військових, з них 410 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 30.05.23:

  • танків ‒ 3802 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,
  • артилерійських систем – 3445 (+10) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 332 (+1) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),
  • крилатих ракет ‒ 1107 (+51),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 454 (+1).

Уночі проти 30 травня РФ атакувала Київ та область дронами-камікадзе.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
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