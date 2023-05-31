На Запоріжжі окупанти нагнали силовиків із Дагестану для боротьби з партизанами – ЦНС

РФ аби боротися з партизанами відправила у Запорізьку область “загін поліції особливого призначення” з республіки Дагестан.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти прагнуть використати цих силовиків для створення підрозділу ОМОН (російська назва загону поліції особливого призначення. – Ред.) на окупованій частині Запорізької області.

– Таким чином, росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, – пояснили у ЦНС.

Додається, що ці заходи навряд чи допоможуть окупантам приборкати українське підпілля, а всі загарбники понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України.

Нагадаємо, що раніше у ЦНС повідомляли, що російські загарбники розміщують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі для боротьби з партизанським рухом.

Фото: ГУР

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