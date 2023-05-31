На Запоріжжі окупанти нагнали силовиків із Дагестану для боротьби з партизанами – ЦНС
РФ аби боротися з партизанами відправила у Запорізьку область “загін поліції особливого призначення” з республіки Дагестан.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти прагнуть використати цих силовиків для створення підрозділу ОМОН (російська назва загону поліції особливого призначення. – Ред.) на окупованій частині Запорізької області.
– Таким чином, росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, – пояснили у ЦНС.
Додається, що ці заходи навряд чи допоможуть окупантам приборкати українське підпілля, а всі загарбники понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України.
Нагадаємо, що раніше у ЦНС повідомляли, що російські загарбники розміщують відеокамери в тимчасово окупованому Мелітополі для боротьби з партизанським рухом.
Фото: ГУР
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