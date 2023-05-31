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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

План Гроссі з захисту ЗАЕС: Росія не погодила, а Україна пропонує доповнити

План Гроссі з захисту ЗАЕС: Росія не погодила, а Україна пропонує доповнити
Фото: Getty Images

План захисту окупованої росіянами Запорізької АЕС, викладений головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб спробувати убезпечити станцію, не схвалила ані Україна, ані держава-агресор Росія.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Гроссі протягом кількох місяців намагався розробити угоду, яка б знизила ризик ядерної катастрофи на найбільшій у Європі атомній електростанції внаслідок військових дій.

У викладених Гроссі п’яти принципах йшлося про заборону атаки на або з АЕС, а також заборону розміщення там важкого озброєння, такого як РСЗВ, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовий персонал.

Він також закликав, щоб електропостачання станції залишалося доступним і безпечним, а усі основні системи АЕС були захищені від нападів або саботажу.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що ці принципи повинні бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції.

З російського боку їхній посол в ООН Василь Небензя заявив, що пропозиції Гроссі щодо безпеки на АЕС відповідають тим заходам, які РФ вже “давно реалізує”.

Нещодавно Енергоатом повідомляв, що російські військові суттєво посилили розшук тих українських атомників, які вже понад рік не підписують трудових договорів із фейковою юридичною особою, яке є підприємством Росатому.

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Джерело: Reuters
АЕС, Війна в Україні, МАГАТЕ, ООН, Росія, Сергій Кислиця, Україна
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