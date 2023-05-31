РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
Вранці 31 травня війська РФ атакували транспортне підприємство у Межиріцькій громаді Павлоградського району.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Легке поранення отримав 8-річний хлопчик, він лікуватиметься вдома.
– Є руйнування. Інформація уточнюється, – йдеться в повідомленні.
Окрім того, глава ОВА зазначив, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди не постраждали.
Джерело: Сергій Лисак
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