РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина

Вранці 31 травня війська РФ атакували транспортне підприємство у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик, він лікуватиметься вдома.

– Є руйнування. Інформація уточнюється, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, глава ОВА зазначив, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди не постраждали.

Джерело: Сергій Лисак

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