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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина

РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина

Вранці 31 травня війська РФ атакували транспортне підприємство у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Легке поранення отримав 8-річний хлопчик, він лікуватиметься вдома.

– Є руйнування. Інформація уточнюється, – йдеться в повідомленні.

РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина

Окрім того, глава ОВА зазначив, що вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА. Люди не постраждали.

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Джерело: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область
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