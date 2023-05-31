РФ все більше втрачає ініціативу у війні – британська розвідка

Із початку травня РФ дедалі частіше поступається ініціативою у війні, окупанти змушені реагувати на дії України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

– Із початку травня 2023 року Росія дедалі більше поступається ініціативою в конфлікті та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що протягом травня 2023 року РФ здійснила 20 нічних атак безпілотниками та крилатими ракетами по тилових областях України. Водночас Росія не досягла значних успіхів у досягненні своїх ймовірних цілей – нейтралізації вдосконаленої системи протиповітряної оборони України та знищення українських сил ППО.

Окрім того, РФ передислокувала сили безпеки для реагування на партизанські напади на заході країни.

– Російське командування, ймовірно, намагається створити резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано тим, що незадіяні сили натомість були спрямовані на заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута, – додають у британській розвідці.

Станом на ранок 31 травня втрати російської армії у війні проти України сягнули 207 910 вбитими, зокрема за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 окупантів.

Джерело: Міноборони Великої Британії

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