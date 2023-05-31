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Україна отримала грант на $1,25 млрд від США: на що будуть спрямовані кошти

США Україна
Фото: Getty Images

Протягом 31 травня від США до державного бюджету України через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

– Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами, – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що залучене грантове фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків держбюджету, а саме:

  • на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми;
  • оплату праці працівників освітньої сфери;
  • оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Із початку року Україна отримала вже $6 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

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Війна в Україні, Гроші, Міністерство фінансів, Сергій Марченко, США, Фінанси і Кредит
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