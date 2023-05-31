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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Яка ймовірність нового ракетного удару РФ по Україні з Чорного моря

Кораблі РФ

На бойовому чергуванні у Чорному морі наразі перебувають три ракетоносії РФ, зокрема два підводних, тож загроза нової ракетної атаки досить висока.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що виявити пуск з підводного ракетоносія складніше.

– І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька, – каже Гуменюк.

Речниця ОК Південь додає, що наявність ракетоносіїв на бойовому чергуванні — це завжди дуже високий рівень небезпеки, оскільки пуск може відбутися будь-коли.

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Вона не виключає, що РФ, крім ракет, може знову запустити безпілотники, метою яких є відволікання уваги, проте які здатні і самі наробити значної шкоди.

– Тому ми говоримо про те, що за наявності ракетоносіїв загроза висока і потрібно бути напоготові. Не потрібно чекати на атаки, але реагувати на сигнали повітряної тривоги. На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно ймовірно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікальний компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами, – підсумувала Гуменюк.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія, Чорне море
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