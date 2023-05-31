Зеленський призначив Кіпера головою Одеської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Кіпера головою Одеської обласної військової адміністрації.

Відповідний указ №312/2023 з’явився на офіційному сайті глави держави.

Зазначимо, що вчора, 30 квітня, кандидатуру нового очільника Одеської ОВА погодив Кабмін. До березня 2023 року цю посаду обіймав Максим Марченко.

Олег Кіпер розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році.

Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генпрокуратури України, начальником прокуратури Івано-Франківської області.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури улітку 2020 року Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

У 2014 році він потрапив під дію закону про люстрацію, але згодом через суд домігся рішення, що люстрація була “безпідставною”.

Фото: Київська міська прокуратура

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