Ефективні в небі та мають дальність до 70 км: що відомо про ракети AIM-7 Sparrow

Україна отримає від Сполучених Штатів ракети AIM-7 Sparrow. Вони увійшли до нового пакету військової допомоги, про який оголосили 31 травня 2023 року.

Що відомо про AIM-7 Sparrow, як вони допоможуть українським військовим, а також про технічні характеристики ракет – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про ракети AIM-7 Sparrow

На сайті Повітряних сил США зазначають, що AIM-7 Sparrow (з англ. горобець) – це радіолокаційна ракета класу повітря-повітря з вибуховою боєголовкою. Ракета має середню дальність дії та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення.

Ракету почали розробляти в 1947 році, а перші випробування провели вже в 1948-му. На озброєння Повітряних сил США вона надійшла в 1956 році.

Універсальна ракета має всепогодну, всевисотну оперативну здатність та може атакувати високопродуктивні літаки та ракети з будь-якого напрямку. Ця ракета доволі поширена та використовується Повітряними силами США та Організацією Північноатлантичного договору.

Американський горобець має у своєму складі чотири основні секції: боєголовку, секцію наведення, ракетний двигун та секцію управління.

– AIM-7 Sparrow має циліндричну поверхню з чотирма крилами посередині та чотирма хвостовими плавниками. Ракета проходила кілька модернізацій та навіть існує у зенітному варіанті ракети корабельного базування – RIM-7 Sea Sparrow (це морський варіант ракети, що запускається з установки на кораблі), – зазначають у ПС США.

Хоч зовнішні розміри ракети AIM-7 Sparrow протягом багатьох років майже не змінювались, внутрішня частина нових модифікацій отримала низку поліпшень зі значно розширеними можливостями.

Де застосовували ракету AIM-7 Sparrow

За даними ПС США, ці ракети використовували в багатьох конфліктах та війнах.

Наприклад, під час війни в Перській затоці радіолокаційний варіант ракети AIM-7 Sparrow виявився потужною зброєю класу повітря-повітря. Тоді 22 іракські літаки та три вертольоти були збиті ракетами AIM-7 Sparrow.

Проте перше бойове хрещення AIM-7 Sparrow прийшло під час В’єтнамської війни. Тоді AIM-7 Sparrow збили понад 55 в’єтнамських літаків. Проте через свою низьку ефективність (щоб збити один літак, треба було запустити близько 12 ракет) ракета згодом проходила низку модифікацій.

Також під час Ліванської війни в 1982 році ракетами AIM-7 Sparrow було збито 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23.

Як AIM-7 Sparrow допоможе Україні

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що ракети AIM-7 Sparrow не нові для України в тому сенсі, що їхні модифікації використовуються в ракетному комплексі NASAMS.

– Потрібно розуміти, що найімовірніше, ці ракети нам передають для подальшого озброєння літаків радянського виробництва, які в нас є, або для майбутніх поставок західних літаків, – каже експерт.

Жирохов додає, що про пакет військової допомоги США оголосили нещодавно, але реалізований він може бути через кілька місяців. Або інший варіант – зброю вже поставили, але лише зараз оголосили про це.

– Тобто це не означає, що ці ракети передадуть завтра. На мою думку, американці зараз формують комплекс озброєння для літаків, які буде передано Україні в майбутньому. Щоб одразу передавати і літаки, і комплекс озброєння до них, – вважає експерт.

Військовий експерт також припускає, що військові знайшли можливість озброїти радянські літаки AIM-7 Sparrow, тому ракети їдуть до нас.

– Я думаю, AIM-7 Sparrow можна інтегрувати в Су-27. І такі приклади вже не одиничні. Наприклад, ракети Zuni, які є в новому пакеті допомоги, пристосовані до використання з Су-25. Або HARM чи JDAM, які використовуються з МіГ-29. Тобто варіанти того, що AIM-7 пристосують до радянських літаків є, але найімовірніше, американці готують комплекс озброєння до майбутніх поставок західних літаків F-16 Україні, – припускає Жирохов.

Щодо призначення AIM-7 Sparrow, то за словами Жирохова, ракети будуть ефективно збивати ворожі літаки та гелікоптери.

– AIM-7 Sparrow мають ефективну дальність ураження повітряних цілей більшу, ніж будь-які інші ракети, які перебувають на озброєнні Повітряних сил України, – підсумовує експерт.

Технічні характеристики

Керована ракета класу повітря-повітря

Електростанція: твердопаливний ракетний двигун Hercules MK-58

Довжина: 3,64 м.

Діаметр: 0,20 м.

Розмах крил: 1 м.

Початкова вага: близько 225 кг.

Вартість одиниці: близько $125 тис.

Маса бойової частини: 39 кг.

Відстань: до 70 км

Швидкість сягає 4 махи, це приблизно 1361,2 м/сек.

Ракету можуть нести такі винищувачі, як F-15 Eagle та F-16 Fighting Falcon.

Фото: Повітряні сили США

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