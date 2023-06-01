Ігнат пояснив, чому Україна не атакує пункти дислокації Іскандерів у РФ

Україна не може атакувати пункти дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер на території РФ західною зброєю, отриманою від союзників.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі агентству Укрінформ.

Він нагадав про вимогу країн-союзниць до України не використовувати надану зброю для ударів по російській території. Тож якби наші воїни атакували пункти дислокації Іскандерів у РФ, це б порушило зобов’язання, взяті перед міжнародними партнерами.

– Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що в разі ракетної атаки РФ із тимчасово окупованих територій України буде застосовуватися все наявне озброєння.

Ігнат додав, що РФ має дефіцит ракет до комплексів Іскандер. Якби їх було вдосталь, агресор запускав би під час обстрілів значно більшу кількість ракет.

– Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували, – наголосив він.

Як відомо, в ніч на 1 червня російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Вони запустили сім балістичних ракет Іскандер-М та три крилаті Іскандер-К.

Повітряні сили ЗСУ знищили 10 із 10 ракет, однак їх уламки впали в декількох районах столиці. Внаслідок обстрілу загинули дев’ятирічна дівчинка, її 34-річна мама та ще одна 33-річна жінка. Ще близько 12 осіб дістали поранення.

Люди не змогли потрапити в укриття поліклініки в Деснянському районі Києва. Саме біля будівлі медзакладу влучили уламки збитої ракети, вбивши жінок і дитину. Наразі в поліклініці тривають слідчі дії.

Фото: Facebook Юрія Ігната

Джерело : Укрінформ

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