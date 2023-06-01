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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 01.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони дають відсіч російським окупантам, які не полишають спроб повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

Карта бойових дій в Україні на 01.06.2023

Карта бойових дій 31 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
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