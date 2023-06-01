На окупованій території таксистів і перевізників змушують доносити на пасажирів
Російські окупанти на тимчасово окупованій території України розширюють агентурну мережу.
Про це повідомила радниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.
— З цією метою російські “правоохоронні органи” примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, зокрема простих перевізників і таксистів, невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму, – зазначила Маляр.
Вона додала, що в разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників.
Особливу активність із розгортання агентурної мережі у такий спосіб росіяни здійснюють у тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.
Маляр повідомила, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали низка місцевих підприємств та окремих перевізників. Вона також зауважила, що на ринок транспортних перевезень в окупованих регіонах все більше залучають виключно російські підприємства.
Джерело: Ганна Маляр
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