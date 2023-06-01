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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Приєднався до армії агресора. 12 років за ґратами проведе українець, який у 2009 році виїхав до РФ

Приєднався до армії агресора. 12 років за ґратами проведе українець, який у 2009 році виїхав до РФ
Фото: СБУ

12 років в’язниці призначено зраднику, який виїхав з України, щоб приєднатися до Збройних сил РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до Росії і отримав там російський паспорт.

У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав ЗС РФ.

Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією.

Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади (місто Волгоград). Встановлено, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на Сході України.

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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