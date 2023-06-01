Путін нервує перед наступом ЗСУ: ексгенерал США пояснив, чому РФ підірвала дорогу на кордоні

Російські війська підірвали дорогу в місці, де перетинаються кордони України, Білорусі та РФ.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України 31 травня.

– Рубрика від “Київ за три дні” до “Підриваємо дороги, щоб нас не захопили”. Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд чи їм це допоможе, – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляло видання Радіо Свобода, російські пропагандистські канали поширили відео з підривом дороги у Сеньківці, що веде до пам’ятника Три сестри, встановленого на місці зіткнення кордонів України, Росії та Білорусі.

У повідомленнях, прикріплених до відео, дорогу називали “танконебезпечним напрямком”, яку нібито могли використовувати сили, що прямують з території України.

У коментарі CNN, американський генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг заявив, що таким чином президент Росії Володимир Путін демонструє, що нервує через можливі наступальні дії з боку України.

– Якщо я командир і раптом дізнаюся, що ворожі сили наближаються до моєї території, а в мене там немає військ, я перекину туди війська або буду перешкоджати їхньому пересуванню. Це і є спроба перешкодити пересуванню військ, які потенційно можуть потрапити в цей район. Те ж саме з точки зору підготовки до наступальної операції, – сказав колишній генерал.

Він додав, що Володимир Путін, “відверто кажучи, трохи нервує з приводу того, що вони (Україна, – Ред.) збираються робити”.

Марк Гертлінг також додав, що це демонструє, що Росія не має розуміння щодо того, які плани та наміри має Україна.

Нагадаємо, у травні 2022 року очільник Чернігівської області доручив ліквідувати монумент Три сестри, що розташований у Сеньківці.

Фото: Чернігівська ОВА

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