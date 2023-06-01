Ракетоносії РФ маневрують в морі для створення штучного напруження – Гуменюк

Росія тримає у Чорному морі корабельне угруповання з ракетоносіями, які постійно маневрують, щоб створювати штучне напруження і розосереджувати зусилля української ППО.

Таку думку висловила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Те, що сьогодні атаки відбувалися переважно на півночі та в центрі країни, пояснюється тим, що ворог намагається завдати шкоди так званим центрам прийняття рішень. Проте РФ намагається тероризувати з усіх боків, зокрема саме тому в Чорному морі тримають корабельне угруповання з ракетоносіями, – наголосила вона.

Гуменюк вважає, що РФ й надалі намагатиметься максимально часто застосовувати балістику, хоча ці запаси у неї теж не безрозмірні.

А ті невеликі паузи в обстрілах, за її словами, ворог використовує для реалізації максимально підступного плану.

За даними ВМС України, станом 1 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, зокрема три носії Калібрів, загальний залп – до 16 ракет.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.