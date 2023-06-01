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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну приєднатися до блоку

Сейм Латвії
Фото: Depositphotos

У четвер, 1 червня, Сейм Латвії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку України напередодні саміту НАТО та закликав ухвалити рішення про запрошення нашої країни до військового блоку.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Саейма (Сейм, – Ред.) Латвії прийняла заяву на підтримку євроатлантичної інтеграції України… Дякую нашим латвійським друзям і союзникам за це важливе рішення! – зазначив він.

За словами Стефанчука, заява латвійського парламенту містить дві важливі позиції:

  • заклик до НАТО підтримати рішення про запрошення України до військового блоку;
  • заклик сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

Про що йдеться в заяві

Як поінформували в пресслужбі Сейму, латвійські депутати виступили за потужну та ефективну допомогу Україні з боку Євросоюзу та союзників по НАТО. Вони закликали до надання військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки “доти, доки це необхідно для забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свою територію на землі, на морі та в повітрі”.

Депутати виступили за зміцнення політичного партнерства між НАТО та Україною. Вони зазначили, що Вільнюський саміт НАТО можна використати для розширення підтримки нашої країни.

Депутати наголосили, що Україна “безповоротно взяла курс на євроатлантичну інтеграцію”, та підтримали її вступ до НАТО, “як тільки це дозволять умови”.

Сейм оголосив про своє категоричне засудження неспровокованої військової агресії РФ, яка здійснюється за підтримки та участі Білорусі. У парламенті Латвії уточнили, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН, а також може обирати, у яких міжнародних організаціях брати участь.

У Сеймі нагадали, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, а РФ не має права вето щодо розширення блоку.

У заяві відзначається значний внесок України у безпеку євроатлантичного простору. Депутати звернули увагу, що оскільки наша країна зараз бореться за спільну безпеку, її членство в НАТО зміцнить військовий блок, особливо майбутню оборону та стримування на східному фланзі.

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У заяві сказано, що перемога України у війні – це єдиний шлях до стабілізації, сталого миру та безпеки у Європі.

Латвія засудила злочини, вчинені армією РФ в Україні проти мирного населення та цивільної інфраструктури, політику ядерного шантажу Кремля та плани з розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Сейм закликав посилити санкції проти РФ та Білорусі, щоб позбавити їх фінансових та технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Латвія підтримала ініціативи України в Генеральній Асамблеї та інших структурах ООН.

Крім того, Латвія зобов’язалася підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах в Україні. Депутати підтримали створення спеціального міжнародного трибуналу над РФ.

Сейм також привітав історичне рішення Ради ЄС про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в Євросоюз. Латвія обіцяє продовжувати підтримку нашої держави на шляху до ЄС.

Рішення Сейму привітам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я вітаю сьогоднішню заяву латвійського парламенту, яка закликає НАТО запросити Україну на Вільнюському саміті та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення якнайшвидшої інтеграції, – зазначив він.

Днями Сенат Чехії підтримав резолюцію про якнайшвидший вступ України в НАТО.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Джерело: Сейм Латвії, Delfi

Європейський Союз, Війна в Україні, Латвія, Україна-НАТО
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