Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну приєднатися до блоку

У четвер, 1 червня, Сейм Латвії ухвалив заяву, в якій висловив підтримку України напередодні саміту НАТО та закликав ухвалити рішення про запрошення нашої країни до військового блоку.

Про це поінформував на своїй сторінці у Facebook спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Саейма (Сейм, – Ред.) Латвії прийняла заяву на підтримку євроатлантичної інтеграції України… Дякую нашим латвійським друзям і союзникам за це важливе рішення! – зазначив він.

За словами Стефанчука, заява латвійського парламенту містить дві важливі позиції:

Про що йдеться в заяві

Як поінформували в пресслужбі Сейму, латвійські депутати виступили за потужну та ефективну допомогу Україні з боку Євросоюзу та союзників по НАТО. Вони закликали до надання військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки “доти, доки це необхідно для забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свою територію на землі, на морі та в повітрі”.

Депутати виступили за зміцнення політичного партнерства між НАТО та Україною. Вони зазначили, що Вільнюський саміт НАТО можна використати для розширення підтримки нашої країни.

Сейм оголосив про своє категоричне засудження неспровокованої військової агресії РФ, яка здійснюється за підтримки та участі Білорусі. У парламенті Латвії уточнили, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН, а також може обирати, у яких міжнародних організаціях брати участь.

У Сеймі нагадали, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, а РФ не має права вето щодо розширення блоку.

У заяві відзначається значний внесок України у безпеку євроатлантичного простору. Депутати звернули увагу, що оскільки наша країна зараз бореться за спільну безпеку, її членство в НАТО зміцнить військовий блок, особливо майбутню оборону та стримування на східному фланзі.

У заяві сказано, що перемога України у війні – це єдиний шлях до стабілізації, сталого миру та безпеки у Європі.

Латвія засудила злочини, вчинені армією РФ в Україні проти мирного населення та цивільної інфраструктури, політику ядерного шантажу Кремля та плани з розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Сейм закликав посилити санкції проти РФ та Білорусі, щоб позбавити їх фінансових та технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Латвія підтримала ініціативи України в Генеральній Асамблеї та інших структурах ООН.

Крім того, Латвія зобов’язалася підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах в Україні. Депутати підтримали створення спеціального міжнародного трибуналу над РФ.

Сейм також привітав історичне рішення Ради ЄС про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в Євросоюз. Латвія обіцяє продовжувати підтримку нашої держави на шляху до ЄС.

Рішення Сейму привітам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

I welcome today’s statement by the Latvian parliament Saeima calling on NATO to invite Ukraine at the Vilnius summit and formulate a clear roadmap to ensure speedy integration. I am grateful to our Latvian friends, @EdvardsSmiltens and all @Jekaba11 MPs who supported this move.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 1, 2023