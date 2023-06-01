У Білому домі зосереджені на реалізації українського мирного плану – Кірбі

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з Україною щодо просування та реалізації Формули миру, представленої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив на брифінгу координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

– Ми зосереджені на роботі з нашими українськими колегами щодо реалізації їхньої пропозиції з 10 пунктів встановлення справедливого миру. І ми побачимо, який результат це принесе, – сказав він.

За його словами, США хочуть, щоб мирні пропозиції, незалежно від того, хто їх висунув, змогли забезпечити стійкий мир.

Водночас Кірбі зазначив, що такий план має мати підтримку з боку президента України.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США також додав, що російський диктатор Володимир Путін не продемонстрував “реального прагнення” завершити війну проти України встановленням справедливого миру.

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський у своєму виступі перед світовими лідерами назвав десять умов, необхідних для припинення війни. Зокрема, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Джерело : White House

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