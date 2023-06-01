У лавах ЗСУ викрили зрадника, який передавав росіянам дані про західне озброєння та ППО

Військова контррозвідка та слідчі СБУ викрили зрадника, який перебуваючи у лавах ЗСУ, збирав інформацію про західне озброєння та ППО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисником виявився житель Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру ГРУ Микита Климовський.

Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту.

– Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони, – йдеться у повідомленні.

Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах.

Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних Сил України. Наразі перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Зрадника затримали на спробі передання розвідданих російській спецслужбі. Для комунікації з воєнною розвідкою РФ їхній поплічник використовував месенджер Telegram.

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм “куратором” з ГРУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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