У Мелітополі на території собору окупанти розмістили базу з військовою технікою – Генштаб

Російські окупнати, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу з військовою технікою.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, внаслідок чого противник обладнує цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.

– У населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості, – йдеться у зведенні.

За добу авіація сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п’ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев’ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.