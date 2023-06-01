У Мелітополі на території собору окупанти розмістили базу з військовою технікою – Генштаб
Російські окупнати, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу з військовою технікою.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, внаслідок чого противник обладнує цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.
– У населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості, – йдеться у зведенні.
За добу авіація сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п’ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев’ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко