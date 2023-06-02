Вони бояться: Череватий розповів про пам’ятки для військових РФ в очікуванні наступу ЗСУ

Російським військовим роздають пам’ятки із нагадуванням про контрнаступ Збройних сил України, що ще більше деморолізує окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він підтвердив, що наразі фронт завмер, а ворог проводить ротаційні заходи під інтенсивним прикриттям артилерії.

Водночас Череватий пояснив, що те, що колаборанти забирають документи з адмінустанов Луганської області, не суперечить тому, що окупанти готуються до серйозної оборони.

– Це маркери, що вони бояться. У них зараз такий стан, вони не знають, що ми робитимемо, а також де це буди і коли. Це їх дуже напружує. Вони роздали усім своїм військовослужбовцям пам’ятки, що “боєць, пам’ятай, що контрнаступ може бути в будь-яку мить з будь-якого напрямку”. Враховуючи, що у них багато особового складу, який не дуже морально загартований, то я сумніваюсь, що це додало їм впевненості, – розповів він.

За словами Череватого, спроби російських добровольців з Російського добровольчого корпусу (РДК), могли частково вплинути на увагу військового командування окупаційних військ.

– Ще більше вона (операція РДК, – Ред.) деморалізувала противника. Воно викрило його, скільки в них проблем. Те, що вони так звана друга армія світу, то це вже стало, як мем. А зараз те, що і кордон їхній, і всі місцеві сили безпеки – виявились суцільним фейком та міфом. Тому це теж елемент, який їх деморалізує, – пояснив він.

Череватий додав, що наразі ЗСУ роблять усе, щоб максимально виснажити логістику російських окупантів.

– Б’ємо по скупченнях техніки та особового складу, по штабах. Зокрема, на Лимано-Куп’янському напрямку сьогодні було знищено 1 командно-спостережний пункт, а вчора було знищено три командних пункти на Бахмутському напрямку. Тому йде постійно ця робота. Також їхні сполучення і логістичні хаби – все, щоб максимально ускладнити ворогу бойову роботу, все, щоб він не міг доставляти боєприпаси та інше необхідне на свої позиції, – сказав він.

Речник Східного угруповання військ також додав, що замість вагнерівців Росія заводить на лінію фронту десантників з регулярної армії РФ. Водночас він зауважив, що контрактні сили Росії вже були знищені під час перших спроб окупантів просунутись вглиб території України.

– Всі, без виключення, бригади збройних сил окупанта… вони вже по два-три рази змінювали свій особовий склад. Звичайно, вона суттєво доукомплектована за рахунок мобілізованих, – сказав він.

Череватий додав, що крім ПВК Вагнера, Росія задіює на лінію фронту й інші приватні компанії, як то ПВК Патріот, Ветерани, Факел.

– Вони задіюють бойовий армійський резерв, так званий БАРС. Зараз, останнє їх ноу-хау, до якого вони змушені вдаватись, це так звані роти Шторм-Z, які при військкоматах формуються, також з великим елементом людей, які мають проблеми із законом, – сказав він.

Водночас, за словами українського військового, окупанти залучають для мобілізованих та найманців застарілу техніку, як то БТР-70 та БМП-1.

Сергій Череватий також розповів про бойові дії на напрямку Білогорівки, де росіяни намагаються атакувати.

– Вони намагаються там атакувати. За цю добу, загалом, в районах Стельмахівки та Білогорівки намагались атакувати 6 разів, зазнали поразки. Було вбито 52 окупантів, 85 поранено, а ще четверо – потрапили у полон, – сказав він.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що окупанти перейшли до оборони у районі Бахмуту та зменшили активність, хоч і збільшили кількість обстрілів з артилерії та мінометів.

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