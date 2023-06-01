Як Європа може допомогти Україні перемогти: Зеленський назвав три кроки
Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові заявив про існування відомого Європі плану, який дозволить Україні перемогти агресію РФ.
Про це повідомляє Європейська правда.
Звертаючись до лідерів майже 50 держав, Зеленський зазначив, що є три кроки і, по суті, напрямки допомоги.
– Перше – це повний захист від російського терору, передусім на землі, але також на небі, – сказав він, закликавши Захід надавати Україні бойові літаки і системи ППО, які дозволять Україні отримати перевагу на полі бою.
По-друге, президент України закликав світ чітко визначатися з усіма проявами російської агресії, не лише в Україні, а також навів приклад російської окупації у Молдові.
– Ми всі бачимо, звідки походить агресія, хто є агресором. Росія обрала шлях агресії… Але російський контингент перебуває у Придністров’ї вже понад 30 років. І як довго ще буде там лишатися? На це запитання треба дати відповідь, – додав він.
Окрім того, на думку українського лідера, подолати агресію РФ допоможе вступ України до НАТО та ЄС.
– На саміті НАТО має бути чітка дорога до членства і мають бути схвалені гарантії безпеки, а восени – також мають розпочатися переговори в ЄС, – наголосив президент.
Зеленський упевнений, що в довгостроковому періоді місце в ЄС отримають не тільки Молдова та Грузія, а і Білорусь.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на саміті Європейської політичної спільноти розвиватиме коаліцію винищувачів та запропонує коаліцію Patriot.
Джерело: Європейська правда
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