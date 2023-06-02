Захочуть жити – підуть: Зеленський про війська РФ у Придністров’ї

Україна відіграватиме одну з головних ролей у вирішенні проблеми Придністров’я. Про це на пресконференції у Молдові заявив президент Володимир Зеленський.

Він вважає, що формула діалогу з проблеми Придністров’я 5+2 “нежива”, а країна повинна говорити з позиції переможця.

За словами Зеленського, до розв’язання проблеми можуть бути залучені й інші партнери.

– Україна відіграватиме одну з головних ролей. У нас кордон, – наголосив президент.

Відповідаючи на запитання, що буде з російським військами в Придністров’ї, він сказав: Вони захочуть жити – підуть.

– Україна може допомагати Молдові, тільки якщо є запит від вищого керівництва Молдови. І тоді Україна обов’язково буде реагувати, – сказав Зеленський, додавши, що “офіційного запиту не було”.

До формату “5+2” входили представники сторін, посередників і спостерігачів у переговорному процесі – Молдови, Придністров’я, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

Метою переговорів у форматі “5+2” було вироблення параметрів всеосяжного врегулювання на основі суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів, з особливим статусом для Придністров’я в рамках Молдови.

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