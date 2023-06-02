Зеленський: Ніколи більше не має повторитися ситуація у Києві, коли люди прийшли в укриття, а воно зачинене

Ситуація, коли під час повітряної тривоги у Києві були зачинені укриття, більше не має повторитись в жодному з міст України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 1 червня.

На початку звернення він назвав цей день довгим і важким та висловив співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.

– Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не піднімалося б питання ППО для України. Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наявність бомбосховищ та доступ мешканців населених пунктів до цих укриттів є обовʼязком представників місцевої влади.

– Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців – притягати до відповідальності, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей.

– Але і в цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але і в цей день Росія обстрілювала наші міста, від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але… і цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І – кожного вбивці, кожного терориста, – заявив глава держави.

Президент України розповів, що протягом дня українська делегація була у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти.

– Зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті. Були дуже важливі переговори, – сказав він.

На зустрічі, зокрема, були президенти Молдови, Франції, Румунії, Швейцарії, Азербайджану та Єврокомісії, а також голови урядів Великої Британії, Португалії, Албанії, Північної Македонії, Італії, Іспанії, Чехії та Німеччини.

– Був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії. І, звичайно, – зустрічі на полях саміту та спільне засідання всіх учасників та учасниць саміту, – заявив український лідер.

Він повідомив, що влада готує нові оборонні рішення для України, які стосуватимуться як ППО й авіації, так і “нашого просування на землі”.

– Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру, – розповів Володимир Зеленський.

Український президент подякував усім лідерам та країнам, які підтримують Україну. Окремо він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку ініціатив щодо захисту, пошуку й повернення тих українських дітей, які були депортовані в Росію.

– Маємо їх усіх повернути, маємо зробити все можливе й неможливе, щоб дати захист усім нашим людям – по максимуму – від будь-яких російських загроз. Впевнений, що це можливо, – сказав він.

Володимир Зеленський також нагадав, що Європейський парламент сьогодні ухвалив рішення щодо боєприпасів для України, в рамках якого надається додаткові €500 млн.

Джерело : Офіс президента

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