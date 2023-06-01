ЗСУ знищили 460 окупантів та майже 40 одиниць важкої техніки РФ
Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 208 370 своїх військових, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 01.06.23:
- танків ‒ 3804 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,
- артилерійських систем – 3474 (+14) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 333 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1107 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
- спеціальної техніка ‒ 458 (+4).
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