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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 460 окупантів та майже 40 одиниць важкої техніки РФ

ЗСУ знищили 460 окупантів та майже 40 одиниць важкої техніки РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 208 370 своїх військових, з них 460 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 01.06.23:

  • танків ‒ 3804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7478 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3474 (+14) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 333 (+0) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 1107 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6239 (+9) од,
  • спеціальної техніка ‒ 458 (+4).

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російське Міноборони могло наказати військам Чеченської Республіки Рамзана Кадирова почати наступ на Бахмут після виведення звідти бойовиків Вагнера.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Росія
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