Амфібія з гарматою: характеристики та особливості БТР TPz 1 Fuchs
2 липня стало відомо, що Німеччина може відправити в Україну бронетранспортери TPz 1 Fuchs. Характеристики та особливості БТР – читайте далі у матеріалі.
Характеристики TPz 1 Fuchs
TPz 1 Fuchs є німецьким колісним бронетранспортером-амфібією. Він є основним засобом транспортування піхоти на полі бою.
Машина управління FüFu є модифікацією з розширеною системою зв’язку, оснащеною радіоперехопленням та радіотехнічною розвідкою. БТР має 12-м щоглу з антенною системою для прийому радіосигналів.
Крім того, бронетранспортер TPz 1 Fuchs може перевозити поранених. Він оснащений посиленим захистом проти мін, саморобних вибухових пристроїв.
У його арсеналі вежа TS-15 з 20-мм гарматою і 7,62-мм кулеметом.
Особливості TPz 1 Fuchs
Вхід і вихід із десантного відділення БТР на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері в кормовому бронелисті.
Бронетранспортер здатен рухатися по воді за допомогою двох гребних гвинтів.
Нагадаємо, що попередньо бронемашини TPz 1 Fuchs будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з АТ Українська оборонна промисловість.
Фото: flickr
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