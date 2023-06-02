Амфібія з гарматою: характеристики та особливості БТР TPz 1 Fuchs

2 липня стало відомо, що Німеччина може відправити в Україну бронетранспортери TPz 1 Fuchs. Характеристики та особливості БТР – читайте далі у матеріалі.

Характеристики TPz 1 Fuchs

TPz 1 Fuchs є німецьким колісним бронетранспортером-амфібією. Він є основним засобом транспортування піхоти на полі бою.

Машина управління FüFu є модифікацією з розширеною системою зв’язку, оснащеною радіоперехопленням та радіотехнічною розвідкою. БТР має 12-м щоглу з антенною системою для прийому радіосигналів.

Крім того, бронетранспортер TPz 1 Fuchs може перевозити поранених. Він оснащений посиленим захистом проти мін, саморобних вибухових пристроїв.

У його арсеналі вежа TS-15 з 20-мм гарматою і 7,62-мм кулеметом.

Особливості TPz 1 Fuchs

Вхід і вихід із десантного відділення БТР на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері в кормовому бронелисті.

Бронетранспортер здатен рухатися по воді за допомогою двох гребних гвинтів.

Нагадаємо, що попередньо бронемашини TPz 1 Fuchs будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з АТ Українська оборонна промисловість.

Фото: flickr

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