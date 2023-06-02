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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Байден: США працюватимуть над підготовкою українських пілотів на F-16

Джо Байден
Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки разом із партнерами працюватимуть над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час виступу в академії ВПС у Колорадо.

Він нагадав про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 в Хіросімі.

– Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоби розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, – сказав американський лідер.

За словами Байдена, США та коаліція з 50 країн надали Україні “історичну безпекову допомогу, яка дозволила українцям захистити себе”.

Крім того, Байден у своєму зверненні до випускників академії заявив, що вони приєднуються до лав американських ВПС у нестабільний час, коли Росія і Китай кидають виклик світопорядку.

Нагадаємо, що Польща та Нідерланди допоможуть Україні підготувати пілотів для винищувачів F-16.

Як повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, графік навчань уже визначено.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джо Байден, Російська агресія, США
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