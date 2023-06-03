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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ціна фіналу війни буде дорожчою, якщо Росія не програє – Подоляк

Ціна фіналу війни буде дорожчою, якщо Росія не програє – Подоляк
Фото: УНІАН

Російська Федерація має остаточно програти війну проти України, оскільки ціна перемоги ворога буде набагато вищою для світу, ніж сьогоднішня допомога нашій країні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Twitter написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Якщо Росія сьогодні не програє повністю (без усіляких компромісів заради “збереження обличчя”), ціна реального фіналу війни буде набагато вищою, ніж сьогоднішня ціна підтримки України зброєю та фінансами. У співвідношенні 1:100. Рахуйте уважно, – написав він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен казав, що заклики до закінчення війни за формулою “земля в обмін на мир” призведуть до ілюзорного “потьомкінського миру”.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні низка відомих діячів та лідерів західних держав закликали припинити бойові дії та розпочати діалог між Росією та Україною.

Офіційний Київ неодноразово вказував, що сьогодні відсутній варіант сідати за стіл переговорів з Росією, доки окупаційні війська не вийдуть з тимчасово захоплених територій України.

Крім того, після так званого референдуму РФ на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, за яким у Кремлі вважають, що начебто “приєднали” до складу Росії ці українські області, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість будь-якого діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Війна в Україні, Михайло Подоляк, Російська агресія, Росія
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