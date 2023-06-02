Ізраїльські військові спільно із ЗСУ впроваджують систему попередження про ракетні атаки
Українські та ізраїльські військові працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території України.
Про це під час пресконференції у Відні заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
– Поки ми тут говоримо, ізраїльські й українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка рятуватиме життя цивільних осіб в Україні, – сказав він.
Зазначимо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.
Технології ідентифікують розміри об’єктів і визначають територію, на якій жителі можуть опинитися в небезпеці. Потім ці дані відображаються на електронній карті.
Громадяни отримують попередження на телефон або дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
На початку травня у Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про загрозу ракетних ударів.
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