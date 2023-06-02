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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ізраїльські військові спільно із ЗСУ впроваджують систему попередження про ракетні атаки

Ізраїльські військові спільно із ЗСУ впроваджують систему попередження про ракетні атаки
Фото: Depositphotos

Українські та ізраїльські військові працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території України.

Про це під час пресконференції у Відні заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

– Поки ми тут говоримо, ізраїльські й українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка рятуватиме життя цивільних осіб в Україні, – сказав він.

Зазначимо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об’єктів і визначають територію, на якій жителі можуть опинитися в небезпеці. Потім ці дані відображаються на електронній карті.

Громадяни отримують попередження на телефон або дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

На початку травня у Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

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Джерело: Укрінформ
Ізраїль, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Юлія Захарченко
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