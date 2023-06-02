Нічна атака на Київ: Ігнат розповів, звідки летіли ракети та дрони
Уночі 2 червня російські окупанти випустили по Україні ракети та дрони. В епіцентрі обстрілу знову опинилися Київ та область.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову були Київ і Київщина. Попередньо, всі цілі було збито, – сказав він.
Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 03:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.
За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки 11-річна дитина дістала тілесних ушкоджень, а чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й авто.
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Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко