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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Нічна атака на Київ: Ігнат розповів, звідки летіли ракети та дрони

Нічна атака на Київ: Ігнат розповів, звідки летіли ракети та дрони

Уночі 2 червня російські окупанти випустили по Україні ракети та дрони. В епіцентрі обстрілу знову опинилися Київ та область.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову були Київ і Київщина. Попередньо, всі цілі було збито, – сказав він.

Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 03:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки 11-річна дитина дістала тілесних ушкоджень, а чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди й авто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатись, де наразі в Україні увімкнені сирени, можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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Війна в Україні, Київ, Київська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
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