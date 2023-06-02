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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Німеччина може відправити в Україну бронетранспортери TPz 1 Fuchs

Німеччина може відправити в Україну бронетранспортери TPz 1 Fuchs
Фото: Pexels

Німеччина може надати Україні відремонтовані бронетранспортери TPz 1 Fuchs з промислових запасів країни.

Про це повідомляє оборонна компанія Rheinmetall, про що пише ESUT.

Зазначається, що бронемашини будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке Rheinmetall зараз створює з АТ Українська оборонна промисловість. Після цього їх будуть поставляти до ЗСУ.

Початок роботи підприємства має стартувати у середині липня. Далі Rheinmetall планує налагодити серійне виробництво бронетранспортерів.

Довідка. Силова установка TPz 1 Fuchs складається з 8-циліндрового V-подібного дизельного двигуна рідинного охолодження ОМ 402 А потужністю 320 к.с. Озброєння включає 20-мм автоматичну гармату або 7,62-мм кулемет.

Крім того, зварний корпус зі сталевих бронелистів забезпечує захист від куль і осколків артилерійських снарядів. Вхід і вихід із десантного відділення на 10 осіб здійснюється через двостулкові двері в кормовому бронелисті.

До речі, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливості для отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon в межах так званої авіаційної коаліції.

Війна в Україні, Військова техніка, Німеччина
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