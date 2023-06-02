Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес

Олександр Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів як відбуватиметься ревізія сховищ Києва та братиме у цьому участь.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

На Ставці 2 червня президент Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та доповісти через 10 днів.

— Сьогодні на Ставці президент поставив таку задачу. Чому саме мені? Я думаю, правильніше запитати у президента України. Я можу тільки допустити, тому що, наприклад, на залізниці ми зуміли чітко зорганізувати роботи пунктів незламності на вокзалах всієї країни. Хоч було людно, але завжди все працювало чітко, – сказав він.

Камишін сказав, що завдання поставлене главою держави буде виконано і 12 червня президент отримає звіт.

За словами міністра, у суботу, 3 червня, у нього запланована зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличком та відповідними службами.

— Організуємо план цієї ревізії, і у щоденному форматі будемо підводити попередні висновки, а на десятий день підведемо заключні. Побачимо, який стан наразі з укриттями Києва.

Ми долучимо всіх представників служб, які у цьому мають бути задіяні – це ДСНС, національна поліція, працівники місцевих органів самоврядування, працівники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, – додав Камишін.

Він також сказав, що завдання цієї ревізії зрозуміти, як зараз працюють наявні укриття у Києві та не допустити більше ситуацій, що трапилася 1 червня.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ по Києву загинули троє людей, 16 дістали поранення. Троє людей, які загинули в Деснянському районі Києва вночі 1 червня, не змогли потрапити до укриття в поліклініці №3.

Фото: Telegram/Олександр Камишін

бомбосховище, Війна в Україні, Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українські військові за добу відбили всі 15 атак РФ на трьох напрямках – Генштаб
Бої на фронті
Росіяни скинули дві авіабомби на Харківщині – загинули дві людини, є поранені
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Окупанти через вибух почали терміново тікати з порту в Бердянську – мер Мелітополя
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Максимально ефективні: Шольц окреслив гарантії безпеки, які має отримати Україна
Олаф Шольц
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь