Ревізія сховищ Києва: Камишін розповів, кого задіють і як відбуватиметься процес

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів як відбуватиметься ревізія сховищ Києва та братиме у цьому участь.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

На Ставці 2 червня президент Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та доповісти через 10 днів.

— Сьогодні на Ставці президент поставив таку задачу. Чому саме мені? Я думаю, правильніше запитати у президента України. Я можу тільки допустити, тому що, наприклад, на залізниці ми зуміли чітко зорганізувати роботи пунктів незламності на вокзалах всієї країни. Хоч було людно, але завжди все працювало чітко, – сказав він.

Камишін сказав, що завдання поставлене главою держави буде виконано і 12 червня президент отримає звіт.

За словами міністра, у суботу, 3 червня, у нього запланована зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличком та відповідними службами.

— Організуємо план цієї ревізії, і у щоденному форматі будемо підводити попередні висновки, а на десятий день підведемо заключні. Побачимо, який стан наразі з укриттями Києва.

Ми долучимо всіх представників служб, які у цьому мають бути задіяні – це ДСНС, національна поліція, працівники місцевих органів самоврядування, працівники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, – додав Камишін.

Він також сказав, що завдання цієї ревізії зрозуміти, як зараз працюють наявні укриття у Києві та не допустити більше ситуацій, що трапилася 1 червня.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ по Києву загинули троє людей, 16 дістали поранення. Троє людей, які загинули в Деснянському районі Києва вночі 1 червня, не змогли потрапити до укриття в поліклініці №3.

Фото: Telegram/Олександр Камишін

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