Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях

Росія відчуває наближення своєї поразки й тому конвульсивно намагається якомога швидше поглинути тимчасово окуповані території, а людей, які там проживають, хочуть змусити підкоритися окупаційній владі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що українська влада не визнає і ніколи не визнає жодних виборів, жодних референдумів, а також документів, які видаються на окупованих територіях.

– Україна не визнає жодних документів і тим паче примусової паспортизації. Однак людям треба бути дуже обачними, бо потім, коли ми відновимо контроль і територіальну цілісність України, будуть питання у правоохоронних органів, і щоб дати на них відповідь, треба чітко розуміти – намагатися не співпрацювати з ворогом, якщо є така можливість не брати паспорт і за найменшої можливості – виїхати, – сказала вона.

Також Ірина Верещук розповіла, що на розгляд парламенту внесли законопроєкт, який передбачає розмежування покарання для людей, які є колаборантами, й тих, хто був змушений перейти на бік ворога.

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