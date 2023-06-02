Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях

Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Фото: Офіс президента

Росія відчуває наближення своєї поразки й тому конвульсивно намагається якомога швидше поглинути тимчасово окуповані території, а людей, які там проживають, хочуть змусити підкоритися окупаційній владі. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, що українська влада не визнає і ніколи не визнає жодних виборів, жодних референдумів, а також документів, які видаються на окупованих територіях. 

– Україна не визнає жодних документів і тим паче примусової паспортизації. Однак людям треба бути дуже обачними, бо потім, коли ми відновимо контроль і територіальну цілісність України, будуть питання у правоохоронних органів, і щоб дати на них відповідь, треба чітко розуміти – намагатися не співпрацювати з ворогом, якщо є така можливість не брати паспорт і за найменшої можливості – виїхати, – сказала вона.

Також Ірина Верещук розповіла, що на розгляд парламенту внесли законопроєкт, який передбачає розмежування покарання для людей, які є колаборантами, й тих, хто був змушений перейти на бік ворога.

Читайте також
Верещук радить українцям виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн
Ірина Верещук

Ірина Верещук, Війна в Україні, Російська агресія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Йдеться не лише про F-16: в ОП назвали склад коаліції винищувачів для України
Винищувачі F-16
Путін все ще вірить у перемогу над Україною та не усвідомлює масштабу проблем РФ – Воллес
Бен Воллес
РФ не зможе начаклувати танки: Воллес переконаний в успіху України на полі бою
Бен Воллес
Парламент Швейцарії відхилив реекспорт зброї в Україну, але шанси ще є
Швейцарія
Шпигував за північним кордоном України. На Рівненщині СБУ затримала агента білоруського КДБ
Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (2.06.2023)
Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:30 (2.06.2023)
Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Новини Факти ICTV – випуск новин за 9:00 (2.06.2023)
Росія відчуває наближення своєї поразки. Верещук про організацію виборів на окупованих територіях
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь