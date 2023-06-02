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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Спалено майже по три десятки артсистем та автомобілів: втрати РФ на 2 червня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби знищили майже по три десятки ворожих артсистем та автомобілів.

1 червня Збройні сили України спалили 27 артилерійських систем армії РФ, 28 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 15 танків, 12 бойових броньованих машин, сім одиниць спеціальної техніки, дві одиниці засобів протиповітряної оборони.

Крім того, ЗСУ в небі над Україною приземлили 10 крилатих ракет та шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 2 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 208 910 (+540),
  • танків ‒ 3 819 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 490 (+12),
  • артилерійських систем – 3 501 (+27),
  • реактивних систем залпового вогню – 575,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 335 (+2),
  • літаків – 313,
  • гелікоптерів – 298,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 137 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 1 117 (+10),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 267 (+28),
  • спеціальної техніки ‒ 465 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Юлія Захарченко
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