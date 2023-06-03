Ймовірно, фальш-цілі: у низці областей України була оголошена тривога

Через загрозу атаки з неба у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Так, сирени увімкнули у столиці, а також Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській і Чернігівській областях.

Спільноти, що відстежують рух ворожої авіації, повідомляють про рух ракет в бік Києва та Київської області.

Повідомляється як про можливий підліт ракет з боку Сумської, так і з боку Чернігівської області.

Крім того, як пише воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, з боку Росії також були випущені безпілотники Shahed.

Водночас офіційних повідомлень від військових чи представників влади щодо можливої ракетної атаки, окрім як оголошення повітряної тривоги, наразі немає.

Згодом ці ж самі портали повідомили, що повітряна тривога, ймовірно, була оголошена превентивно, через наявність загрози застосування балістичного озброєння. Крім того, зазначені спільноти допускають використання Росією фальш-цілей.

Вже о 23:16 було оголошено відбій повітряних тривог у більшості областей України. Сирени працювали 39 хвилин – з 22:47 до 23:16.

При цьому повітряна тривога не була скасована і залишається у Дніпропетровській, Запорізькій та Луганській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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