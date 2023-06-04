Зеленський: Незалежність України – це не щось абстрактне, це дуже конкретні люди

Українцям слід не забувати дякувати тим, хто боронить Україну на фронті та захищає державу від агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 3 червня 2023.

Він почав з того, що нагадав, що майже щовечора у подібних зверненнях дякує українським воїнам – конкретним підрозділам та конкретним бригадам, які відзначилися найбільше на передовій чи в захисті неба України за добу або за тиждень.

– А сьогодні – більш персональна подяка, конкретним воїнам. Маємо пам’ятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України – це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є й Україна буде. Тисячі й тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей, – сказав він.

Він відзначив солдата Ярослава Кана, воїна-десантника, який воював у найгарячіших точках фронту: Білогорівка, оборона Лисичанська, оборона Соледара. Бої за Сватове, Кремінну, Бахмут.

– Чотири поранення! Зараз проходить лікування, відновлюється. І готовий знову повертатися на фронт. Це надзвичайна сила людини! Дякую, Ярославе, – сказав президент.

Володимир Зеленський також згадав старшого сержанта Євгена Кепша, командира відділення взводу протитанкових ракетних комплексів.

– Бої за Бахмут. ПТРК Стугна. Дуже влучно, дуже сміливо. Разом із хлопцями, разом зі побратимами із свого розрахунку – дуже хороші результати у знищенні окупантів. Дякую за це, Євгене, – додав він.

Також український глава держави відзначив старшого сержанта Максима Кузьменка та молодшого сержанта Антона Андрущенка, які є воїнами 110-ї окремої механізованої бригади.

– Бої на Авдіївському напрямку. Дуже жорсткі бої. Постійні ворожі штурми. І такий потрібний Україні результат у захисті наших позицій. Дякую вам, хлопці, – сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що вже багато разів дякував воїнам із 55-ї артилерійської бригади Запорізька Січ.

– Хлопці – усі молодці. Б’ються дуже потужно, дуже результативно. А сьогодні особливо відзначу артилерійську батарею під командуванням капітана Миколи Носача. Авдіївський напрямок. Дуже вправно відсікають російські штурми. Саме те, що потрібно. Дякую, Миколо! Дуже приємно бачити звіти про вашу влучність, – сказав він.

Глава держави також згадав і про воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

– Командир дивізіону підполковник Олександр Гладиш, командир батареї капітан Ростислав Кметь, командир взводу старший лейтенант Олександр Шитіков, командир гармати молодший сержант Олександр Криштапюк, старший навідник старший солдат Ярослав Нюл… Артилерійські розрахунки. Завжди результативні. Дякую вам, воїни, – сказав він.

Український лідер також відзначив славетну 35-ту окрему бригаду морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

– За підсумками майже кожного дня боїв хлопці заслуговують на подяку. А сьогодні хочу відзначити окремо увесь 1-й батальйон морпіхів бригади. Дякую кожному з вас, хлопці! Ваша міцність – це приклад для всіх, – сказав він.

Окремо президент відзначив захисників українського неба, таких, як солдат і нацгвардієць Анатолій Павленко.

– Зенітно-ракетний дивізіон Буревій. Хлопець, який уміє надзвичайно влучно збивати російські ракети – і за допомогою просто ПЗРК Ігла. Дякую за цю влучність, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що зазвичай ми дякуємо воїнам, які обороняють наші міста від російського терору за допомогою потужних систем ППО: Patriot, NASAMS, Iris-T та інших.

– І це є абсолютно справедливо – вони врятували дуже багато життів наших людей, дуже багато об’єктів інфраструктури. Однак важливі – і результативні! – воїни наших вогневих маневрених груп, які прикривають різні цивільні та військові об’єкти, – сказав президент.

Як приклад він навів старшого сержанта Віктора Сіднева, який є старшим однієї з таких маневрених груп, що працюють для захисту Києва.

– Відмінна злагодженість дій, відмінні бойові навички. І є результат – мінус ракети окупантів. Дякую, – сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто в бою заради України та на бойових постах і завданнях. Також він подякував тим, хто тренує та лікує українських воїнів.

– І прошу вас усіх: будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим українцям, нашим людям, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що вдячність завжди важлива, і “важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу”.

Джерело : Офіс президента

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