Друга Білорусь: Боррель пояснив, що означатиме для України поразка у війні
Європейський Союз не може припинити військову підтримку українських Сил оборони, оскільки це зробить з України другу Білорусь.
Про це 3 червня заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу на форумі Шангрі-Ла діалог у Сінгапурі.
За його словами, припинити війну можна дуже просто, якщо Захід перестане підтримувати українські Збройні сили. Але тоді це поставить Україну у залежність перед Росією.
Він наголосив, що в разі припинення оснащення українських Збройних сил з боку ЄС, російсько-українська війна закінчиться “миром капітуляції”.
– Ми не можемо припинити військову підтримку України, тому що ми не хочемо миру, який стане миром капітуляції – миром, який зробить Україну другою Білоруссю, – сказав Жозеп Боррель.
Головний дипломат ЄС додав, що питання не в тому, щоб завершити війну, “а в тому, як ми завершимо війну”.
Нагадаємо, раніше Боррель казав, що Росія погодиться на мирні переговори лише після того, як виграє війну проти України.
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