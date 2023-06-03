На початку вторгнення російські ДРГ орендували квартири навколо Офісу президента – Єрмак

На початку повномасштабного вторгнення навколо Офісу президента України орендували квартири російські диверсанти.

Про це у фільмі “Рік. За кадром. Офіс президента” журналіста Дмитра Комарова розповів керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Журналіст запитав Єрмака, чи уявляв він те, що в будівлю Офісу увійдуть російські диверсійні групи.

– Уявляв. Ми знали, що в нас і на нас є зброя. Ми уявляли, що в найкритичніший момент, що ми будемо робити, як і всі – ми б до останнього боролися. А далі було б як було, – сказав керівник ОПУ.

Також Єрмак розповів, що навколо будівлі Офісу президента орендувались квартири російськими агентами.

Журналіст запитав керівника про відео від 25 лютого 2022 року, де президент Володимир Зеленським разом з керівником ОПУ, його радником, прем’єр-міністром та лідером правлячої фракції Слуга народу, підтвердили, що знаходяться у Києві та не нікуди не збираються тікати, як про це казали росіяни.

Дмитро Комаров пригадав історію вбивства лідера чеченського визвольного руху і першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, якого вбили ракетою, коли він на дворі розмовляв телефоном.

– Скажу чесно, ми думали про те, що, російська пропаганда, яку почали підхоплювати деякі наші політики і казали “Та ні, Зеленський все ж таки поїхав, та ні, їх немає в Києві”… Нам було важливо показати, що всі ми на місці, щоб дійсно люди знали правду. Ні про які ракети ми в той момент не думали. Навіть вже після, через декілька тижнів, ми отримували інформацію скільки (російських, – Ред.) ДРГ знімали квартири тут навколо будівель (Офісу президента, – Ред.) тощо, – сказав Андрій Єрмак.

Керівник ОПУ додав, що якщо постійно думати про особисту безпеку, то можна втратити здоровий глузд.

Він також підтвердив, що українським політикам на початку вторгнення надходили пропозиції здатися від росіян, а також перейти на бік Росії.

Журналіст згадав, що багатьом українським політикам 24 лютого 2022 року приходили повідомлення із пропозицією здатися і навів приклад одного такого СМС, яке бачив у телефоні народного депутата: “Ты понимаешь, власть поменялась. Теперь все будет по-другому. Прими правильное решение, переходи на нашу сторону. Мы гарантируем тебе и твоей семье безопасность и сохранение должности. Поступи разумно”.

На запитання до Єрмака, чи були подібні пропозиції для нього, керівник ОПУ відповів: “Ви знаєте, прийде час — можна буде сказати про тих, хто виходив з такими пропозиціями”.

Андрій Єрмак не сказав, чи особисто отримував такі повідомлення, але додав, що “був свідком і є людиною, яка знає деякі факти – кому, як і хто робив такі пропозиції”.

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