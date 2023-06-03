Немає добрих росіян, усі вони відповідальні за те, що РФ робить в Україні – Єрмак

Після 24 лютого 2022 усе російське населення відповідальне за те, що Росія робить на території України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у проєкті Дмитра Комарова “Рік. За кадром. Офіс Президента“.

– Бувають моменти, коли треба сказати “нема третього”. Сьогодні Україна це добро, Україна це світло. А це (Росія, – Ред.) – зло, стовідсоткове. Немає добрих росіян чи поганих росіян. Сьогодні вони всі відповідальні, всі. 100% населення Росії відповідальні за те, що вони роблять в Україні, – сказав він.

Єрмак додав, що є різні ступені відповідальності: є вбивці, а є люди, які мовчали.

– Завдяки їх мовчанню все це сталось: Росія перетворилась не в країну російського балету, Пушкіна, Достоєвського, музеїв. Вона перетворилась на країну-терориста, – сказав керівник ОПУ.

Він додав, що не вірить в те, що в Росії швидко зміниться державний лад, де будуть змінені як державна політика, так і риторика.

– Я думаю, що це неможливо, бо це велика країна. І сьогодні, що Путін мав можливість робити те, що він хоче – для цього були створені умови. Сьогодні все дуже просто. Якщо людина не погоджується сьогодні з політикою Путіна, якщо людина це реально засуджує, не думаючи про санкції тощо. То… російський паспорт (показує руками, як рве паспорт, – Ред.), – сказав він.

Таким чином стане зрозуміло, що для людини буде відрізаний шлях назад, в Росію, але після 24 лютого 2022 не можна бути і там, і там, каже Єрмак.

Керівник ОПУ наголосив, щоб кожен російський солдат, який прийшов на територію України, знав, що його діти, дружина та родина – мають бути персонами нон грата в цивілізованих країнах.

– Є такі випадки, про що говорила і наша розвідка, і СБУ, коли дружини російських солдатів телефонували їм та підбурювали вбивати, гвалтувати, забирати речі з домівок українців. І в той час вони знаходились або в Європі, або в інших країнах. Уявіть собі, в цих родинах є діти, які чують, як їх мати говорить з батьком, який пішов вбивати. Якою виросте ця дитина? – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що сьогодні російський паспорт є “чорною міткою”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.