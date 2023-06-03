Почалося розмінування ліній оборони перед контрнаступом ЗСУ − The Washington Post

Росія і Україна встановили тисячі мін уздовж своєї лінії фронту. І щоб просунутися на окуповану територію, ЗСУ тепер потрібно пройти через ці лінії, пише The Washington Post.

Зробити це потрібно так, щоб росіяни не дізналися. Адже, якщо піде важка техніка – почнуть гриміти вибухи. Це означає, що сапери мають виходити на поля і тихо ліквідовувати міни. І робити це слід вручну – вночі.

42-річний командир саперів 1-ї танкової бригади на позивний Клімат розповів, що роботи з розмінування тривають уже кілька тижнів.

За його словами, після того, як шлях розчищено, встановлюються знаки – іноді з променями, спрямованими в бік від російських позицій, – щоб вказати подальший шлях.

Де почнеться контрнаступ ЗСУ – невідомо. Але багато говорять про Запорізьку область, тому що це стратегічне рятувальне круг для окупантів. Якщо Україна просунеться на південь через цей регіон, то зможе відрізати шлях, що з’єднує окупований Крим із материковою частиною Росії.

Кремль має твердий намір утримати окуповану частину Запорізької області, тому російські війська на полях нарили кілометрові окопи, встановили оборонні споруди, які видно навіть із космосу.

Сергій Матвійчук, полковник Управління інженерних військ України, розповів The Washington Post, що Росія створила масивну систему інженерних загороджень, які являють собою серйозну перешкоду для мобільності військ.

Саме через ці укріплення Силам оборони України доведеться пробиватися.

Українські інженери і сапери вже працюють, використовують нове обладнання, призначене для прориву такого роду оборонних споруд, зокрема модифіковані машини на базі німецького бойового танка Leopard 2.

Своєю чергою деякі аналітики кажуть, що західні союзники Києва не надали належної підтримки Україні для прориву російської оборони.

За словами українських військових, Росія встановлює міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін разом з мінами-пастками, а потім ще одна лінія протитанкових мін. Для виявлення протитанкових мін можна використовувати дрони, але протипіхотні міни знайти важче.

Теоретично, артилерійський вогонь може підірвати міни здалеку. Але і це не дає впевненості, що всі міни на ділянці будуть знищені.

Замість цього військові використовують спеціально розроблене обладнання, таке як механізовані саперні машини, інженерні танки та лінійні заряди.

Україна має свої власні машини для розмінування, такі як УР-77 Метеорит, радянської розробки. Ця важкоброньована машина використовує вбудовані лінійні заряди для розмінування місцевості на відстані до 90 метрів перед собою.

Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Джерело : The Washington Post

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