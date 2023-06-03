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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Розвідка Британії оцінила боєздатність російських десантників у Бахмуті

Розвідка Британії оцінила боєздатність російських десантників у Бахмуті
Фото: Getty Images

Росія продовжує перекидання підрозділів регулярної армії в Бахмутський район, оскільки штурмові загони бойовиків Вагнера завершують вихід у тилові райони.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

Наразі в районі Бахмута дислокуються підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій і дві додаткові окремі бригади повітряно-десантних військ РФ.

У Росії ВДВ до повномасштабного вторгнення вважалися елітними військами, але зараз ці підрозділи сильно деградували. Російське командування намагалося зберегти деякі з цих відносно боєздатних підрозділів як недоторканний резерв.

Але зараз російський генштаб змушений розгорнути війська ВДВ для утримання лінії фронту в Бахмуті.

У розвідці зазначають, що російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими в реагуванні на оперативні виклики на фронті.

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Раніше один із західних чиновників розповів, що Росія при спробі захопити Бахмут втратила щонайменше 60 тис. військових.

Бахмут, Війна в Україні
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