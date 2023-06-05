Бельгія звернеться до України через використання її зброї бійцями РДК – ЗМІ

Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Бельгії планують звернутися до української влади за роз’ясненнями щодо використання бельгійської зброї ополченцями Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону Свобода Росії.

Про це повідомляє видання Le Soir.

– Міністр оборони Людовін Дедондер та її колега із закордонних справ Хаджа Лабіб зв’яжуться з українською владою якнайшвидше, щоб запросити роз’яснення. Запит на роз’яснення було підтверджено надійним джерелом. “Ці поставки призначені для українських збройних сил для захисту своєї території та свого населення від російського вторгнення. Це прямо зазначено в документах, що супроводжують кожну поставку (…) Таким чином, ця зброя не дозволена для ізольованих груп, які мають внутрішні російські плани, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Le Soir посилається на матеріали видання The Washington Post, яке вказує на використання “антипутинськими ополченцями” бельгійських гвинтівок.

Нагадаємо, що раніше бійці РДК заявили, що вони воюють тільки тим, що захопили на російській території.

Фото: РДК

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