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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Діти-примари та “мертві” дружини: як чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон

Діти-примари та “мертві” дружини: як чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон
Фото: УНІАН

Деякі чоловіки намагаються перетнути кордон з фейковими свідоцтвами про смерть дружини або з підробними документами про кількість дітей.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

– Вони намагаються використати підробні документи. Зазвичай це документи з військкомату, що вони непридатні до військової служби. Ми часто бачимо, що чоловіки підробляють документи про своїх дітей, нібито в них є троє дітей, або надають свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам також дозволено перетинати кордон, – каже він.

Речник ДПСУ зазначив, що щодня прикордонники затримують до 20 чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо, що Верховна Рада зменшила з 27 до 25 років граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Війна в Україні, Держприкордонслужба, мобілізація, Призов, Чоловіки
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