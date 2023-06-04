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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перший день перевірки укриттів у Києві. 44% замкнені або не готові до використання – Камишін

Укриття
Фото: МВС

Станом на 08:00 4 червня у столиці перевірено 1 078 укриттів. З них 44% закриті або не готові до використання.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

– З недовірою сприйняв те, що половина – відкриті і признані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів була закрита. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непридатними для використання, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що команда пояснила високий відсоток відкритих і готових сховищ тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща, ніж загалом по місту.

1 червня під час ракетної атаки РФ в Києві загинули троє людей. Вони не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було зачинене. Тепер по всій Україні відбудуться перевірки укриттів.

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бомбосховище, Київ
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