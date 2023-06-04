Сирський заявив про успішне просування ЗСУ на деяких ділянках фронту

Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами Шторм Z, які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах та перейшов до ведення наступальних дій в районах населених пунктів: Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону наших військ і розвинути наступ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав найбільш напружені ділянки фронту.

Про це повідомляють у Military Media Center.

Зазначається, що бої в цих районах тривають майже цілодобово.

– Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне розв’язання проблемних питань на місці, – заказав Сирський.

Він зазначив, що це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями.

– В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи й бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту, – зазначив командувач Сухопутних військ.

Кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців для їх практичного виконання, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань. Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу.

– Як приклад, хочу зазначити роботу підрозділу 92 окрема механізована бригада, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його плечах просунувся вперед на 400 метрів.

Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу, – сказав генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадаємо, напередодні командувач Сухопутних військ відвідав воїнів на передовій поблизу Бахмута та вручив нагороди захисникам за їхню титанічну працю.

Фото: Military Media Center

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