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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Втрати українських сил у Бахмуті у 7,5 разів менші, ніж у РФ – Данілов

Олексій Данілов

З вересня війська РФ втратили у Бахмуті на Донеччині майже 23 тисячі своїх солдат. Втрати України у 7,5 разів менші.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Corriere.

– З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати в 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли, – сказав Данілов, відповідаючи на запитання, чому Україна так відчайдушно захищала Бахмут.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті наразі ситуація умовно стабільна, ЗСУ контролюють південно-західні околиці.

На початку травня у Білому домі повідомляли, що армія Російської Федерації за останні п’ять місяців війни проти України у районі Бахмута зазнала втрат приблизно у 100 тис. осіб. Водночас не уточнювалось, чи мова йде лише про вбитих, чи про вбитих і поранених.

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Джерело: Corriere

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Олексій Данілов
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