Чотири ракети та шість Shahed: у Генштабі розповіли, скільки повітряних цілей знищено

Минулої доби російська армія запустила по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні дрони Shahed-136/131.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України знищили чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Загалом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є постраждалі серед населення, пошкоджено приватне житло, заклади освіти, інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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